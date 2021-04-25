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Украинский борец греко-римского стиля и нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк добыл бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Варшаве.
Об этом пишет isport.
В категории до 85 килограмм Жан Беленюк накануне неожиданно уступил сербу Датунашвили в четвертьфинале, но благодаря выходу соперника в финал, украинец получил шанс выступить в утешительных схватках.
Утром, 24 апреля, Жан Беленюк выиграл у хорвата Вякослава Любурича 7:1, а уже в вечерней программе в схватке за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1.
Бронза депутата стала первой медалью украинской команды по греко-римской борьбе на этом чемпионате Европы. Для самого спортсмена это пятая медаль чемпионатов Европы – в его активе три золота 2014, 2016 и 2019 годов, а также бронза 2012 года.
При этом другие украинцы не завоевали наград. В категории до 77 кг Дмитрий Пишков в схватке за бронзу уступил Санану Сулейманову из Азербайджана 0:6, а в весе до 130 килограмм Александр Чернецкий в бронзовом финале проиграл немцу Эдуарду Поппу 1:2.
Напомним, николаевец Роман Савченко стал чемпионом Украины по прыжкам в воду среди молодежи.
Украинский борец греко-римского стиля и нардеп от «Слуги народа» Жан Беленюк добыл бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Варшаве.
Об этом пишет isport.
В категории до 85 килограмм Жан Беленюк накануне неожиданно уступил сербу Датунашвили в четвертьфинале, но благодаря выходу соперника в финал, украинец получил шанс выступить в утешительных схватках.
Утром, 24 апреля, Жан Беленюк выиграл у хорвата Вякослава Любурича 7:1, а уже в вечерней программе в схватке за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1.
Бронза депутата стала первой медалью украинской команды по греко-римской борьбе на этом чемпионате Европы. Для самого спортсмена это пятая медаль чемпионатов Европы – в его активе три золота 2014, 2016 и 2019 годов, а также бронза 2012 года.
При этом другие украинцы не завоевали наград. В категории до 77 кг Дмитрий Пишков в схватке за бронзу уступил Санану Сулейманову из Азербайджана 0:6, а в весе до 130 килограмм Александр Чернецкий в бронзовом финале проиграл немцу Эдуарду Поппу 1:2.
Напомним, николаевец Роман Савченко стал чемпионом Украины по прыжкам в воду среди молодежи.