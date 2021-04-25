Позавчера, 23 апреля, в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч муниципальный баскетбольный клуб «Николаев» проиграл баскетбольному клубу «Киев-Баскет».

Об этом уведомляет пресс-служба клуба на своей странице в Facebook.

Счет очкам для николаевцев начал Натан Эдриан. В течение первой половины игры «Киев-Баскет» держал «Николаев» на существенном расстоянии и не давал возможности приблизиться. На большой перерыв лидер чемпионата пошел с преимуществом в 11 очков, счет составил 38:27.

Третья четверть подарила болельщикам николаевской команды надежду - Дарнелл Эдж, Натан Эдриан, Деррик Колтер и другие сумели свести разницу до четырех пунктов. Однако киевляне смогли восстановить свое лидерство.

К концу игры на площадку вышли молодые Максим Зайцев и Богдан Лукьян, свое время получил Дмитрий Лихой. В ходе встречи травмировался Сергей Приймак, что также отразилось на игре.

Конечный счет матча составил 80:68, МБК «Николаев» снова потерпел поражение. Лучшим страйкером в обеих командах стал Натан Эдриан.

Напомним, 20 апреля МБК «Николаев» дома проиграл «Будивельнику» 71:79 (13:25, 22:14, 16:17, 20:23), это 30-е поражение в сезоне.