Спортсмены из Первомайска вернулись с открытого чемпионата Украины по киокушин каратэ с золотом и серебром.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов из 14 регионов Украины. Всеукраинский чемпионат по киокушин каратэ проходил в условиях жесткого карантина, с минимумом зрителей и шоу.

Первомайские спортсмены всего две недели назад участвовали в еще одном турнире в Черкассах. В этом турнире блестящий результат показали не все из 8 участников, но полученный опыт тренер Юрий Галимон воспринимает, как ступень для развития.

— Спортсмены выступили нормально, некоторые удивили, некоторые немножко росстроили, но это рабочий момент. Это возможность двигаться вперед, получать новые знания, новые технические навыки. Соревнование с сильными дает возможность стать сверхсильными, — считает Юрий Галимон.

Золото для Николаевщины завоевала каратистка Анастасия Давыденко. Чемпионка занимается этим видом спорта уже 8 лет. Серебро добыл 11-летний Артем Ткач, он соревновался в категории мальчиков 10-11 лет весом до 35 килограмм.

Как рассказал их тренер, менее чем через месяц спортсмены снова планируют продемонстрировать свое боевое мастерство на очередных соревнованиях.

— Планируем посетить чемпионат в Черкасской области 15 мая, и в конце мая будет чемпионат Николаевской области, — отметил Юрий Галимон.

По его словам, вопрос места проведения николаевского турнира пока решается, на это существенно влияет пандемия коронавируса.

Напомним, позавчера, 23 апреля, в матче регулярного чемпионата Суперлиги Париматч муниципальный баскетбольный клуб «Николаев» проиграл баскетбольному клубу «Киев-Баскет».