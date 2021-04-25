На этих выходных 5 софтбольных команд приехали в Николаев, чтобы сыграть в первом туре чемпионата Украины на базе КДЮСШ «Атлант».

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Соревнования прошли в дивизионе «Б» высшей лиги. Их открыли поединком между командой КДЮСШ «Атлант» и представительницами Ровно.

Директор спортшколы Иван Кулин рассказал, что из-за пандемии коронавируса начало этих соревнований пришлось сместить.

— Это старт официальных соревнований в этом году, в силу известных условий немного сместилось все, но мы радуемся, потому что это первый официальный старт для наших девушек, — сказал Иван Кулин.

По его словам, еще 5 лет назад на месте спортивного поля, где проходит турнир, рос камыш. Сегодня это хорошая площадка для комфортной игры. В «Атланте» не исключают модернизации поля, а именно — замены покрытия на искусственное. Кроме того, недавно на территории КДЮСШ появился олимпийский уголок, во время софтбольного чемпионата здесь подняли олимпийский флаг.

Софтбольная команда «Атланта» новая. Она существовала на базе еще 4 года назад, но тогда распалась. Правила софтбола похожи на бейсбольные, однако мяч больше, а подают его иначе. Также размеры поля меньше, а сама игра длится 7 иннингов вместо 9.

Среди участников дивизиона «Б» кроме уже упомянутых Николаева, Ровно, Сум и Кропивницкого есть и команда Киева. В течение двух дней команды провели по одному матчу с каждым соперником. Николаевские спортсменки в первый день победили команду из Ровно, но потерпели поражение, соревнуясь с гостями из столицы.

Напомним, спортсмены из Первомайска вернулись с открытого чемпионата Украины по киокушин каратэ с золотом и серебром.