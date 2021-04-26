В субботу, 24 апреля, МФК «Николаев» на выезде встречался с лидером первой лиги, командой из Ровно «Верес».

Об этом рассказывают в сюжете программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Ровенский «Верес» сейчас возглавляет турнирную таблицу первой лиги и претендует на повышение в классе, «Николаев» также не отстает. До этого матча обе команды одержали ряд побед: «Верес» обыграл «Ниву», а николаевцы переиграли «Оболонь» со счетом 5:3.

Игра проходила на стадионе «Колос» в поселке Млинов Ровенской области. Спортсмены из команды противника забили первыми, на 6-й минуте николаевцы нарушили правила на подступах к своим воротам. Середина первого тайма обозначилась активной борьбой, но было мало ударов.

Интрига развилась к концу первой половины игры. «Расплатиться» за пропущенный в первом тайме гол николаевцы смогли сразу на старте второго, однако равенство удалось удержать ненадолго. На 64-й минуте игры ровенчане забили 2:1.

В третий раз они забили уже на последней минуте основного времени. Несмотря на дополнительное время, итоговый счет так и остался 3:1. Таким образом «Верес» прервал беспроигрышную серию «Николаева» в 5 матчей и приобрел свою 11 победу подряд.

После этого поединка николаевцы стали шестыми в таблице. Следующая их игра запланирована дома, 30 апреля, спортсмены будут принимать команду Прикарпатья.

Напомним, на прошедших выходных 5 софтбольных команд приехали в Николаев, чтобы сыграть в первом туре чемпионата Украины на базе КДЮСШ «Атлант».