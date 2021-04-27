В матче 33 тура чемпионата Испании между Севильей и Гранадой (2:1) арбитр ошибочно раньше времени остановил поединок, после чего вернул футболистов на поле, чтобы доиграть минуту.

К основному времени игры арбитр добавил четыре минуты, однако дал финальный свисток после окончания третьей компенсированной, пишет Новое время.

Футболисты направились в подтрибунное помещение и начали переодеваться.

Однако после финального свистка арбитр пообщался с коллегами и признал, что совершил ошибку, заранее завершив поединок.

Он принял решение вернуть футболистов на поле, чтобы доиграть одну минуту.

Футболисты таки доиграли матч, но счет остался неизменным.

— Я никогда не видел ничего подобного, но всегда узнаешь что-то новое. Были игроки, которые уже сняли форму, — прокомментировал событие полузащитник Севильи Лукас Окампос.

Напомним, государственное телевидение Ирана переключало трансляцию матча Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» против «Манчестер Юнайтед» каждый раз, когда на экране виднелись обнаженные колени женщины, помощника судьи Сиан Месси-Эллис.