Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение внести изменения в заявки национальных сборных на финальную часть турнира чемпионата Европы-2020.

Об этом пишет Корреспондент.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, командам позволено заявлять 26 футболистов. Это решение было принято для того, чтобы снизить риски команд, которые столкнулись с нехваткой игроков из-за возможных результатов тестов на коронавирус и последующих карантинных мер.

При этом, принять участие в матче не сможет и здоровый игрок, если он контактировал с заболевшим COVID-19 и отбывает карантин.

Также отмечается, что сама заявка на матч будет состоять из 23-х футболистов. Кроме того, после оглашения заявок 1 июня команды смогут сделать неограниченное число замен до первого матча турнира в случае серьезных травм или заражения коронавирусом. Однако исключенные из заявки игроки не могут быть повторно в нее включены.

Новый регламент также позволяет заменять вратарей перед каждым матчем в случае их физической невозможности выйти на поле, даже если в распоряжении команды остаются один или два вратаря из заявки.

В апреле сообщалось, что исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором рассматривался вопрос относительно клубов-основателей Суперлиги. Так, в Ассоциации решили не применять санкции к клубам.