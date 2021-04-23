Исполнительный комитет УЕФА провел заседание, на котором рассматривался вопрос относительно клубов-основателей Суперлиги. Так, в Ассоциации решили не применять санкции к клубам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанские СМИ.

«Исполком ознакомился с последней информацией, касающейся так называемой «Суперлиги», включая возможные шаги, которые УЕФА планирует предпринять», — говорится в сообщении.

При этом, по информации источников издания, УЕФА принял решение не вводить «немедленные санкции против 12 клубов-основателей».

Напомним, 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии объявили о создании Европейской Суперлиги.

Учредителями стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Ман Юнайтед», «Тоттэнхэм», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселона», «Реал» и «Атлетико». Также должны добрать еще три клуба.

Реагируя на сообщение, в УЕФА заявили, что футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на Евро и в Чемпионате мира.

Позже шесть английский клубов, которые стали соучредителями европейской Суперлиги, объявили о своем выходе из турнира. Речь идет о «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле», «Челси», «Тоттенхэме» и «Арсенале».