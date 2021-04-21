Шесть английский клубов, которые стали соучредителями европейской Суперлиги, вчера вечером объявили о своем выходе из турнира. Речь идет о «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле», «Челси», «Тоттенхэме» и «Арсенале».

Об этом сообщает Укринформ.

По информации британских СМИ, клубы вышли из Суперлиги под давлением футбольной власти Англии. Им угрожали исключением из АПЛ. Также на клубы повлияли акции протеста болельщиков.

На фоне этого руководство нового турнира после проведенной встречи сообщило о прекращении реализации Суперлиги.

Официально в Суперлиге остались еще шесть клубов, которые пока официально не объявили о выходе «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Милан» и «Ювентус». По сообщениям, некоторые из них вскоре также уйдут из Суперлиги.

Напомним, 12 топ-клубов из чемпионатов Англии, Испании и Италии объявили о создании Европейской Суперлиги.

Учредителями стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Ман Сити», «Ман Юнайтед», «Тоттэнхэм», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселона», «Реал» и «Атлетико». Также должны добрать еще три клуба.

Реагируя на сообщение, в УЕФА заявили, что футболисты клубов Суперлиги не смогут играть на Евро и в Чемпионате мира.