Спортсмены из Николаева и области заняли призовые места сразу в нескольких категориях.

Об этом пишут на сайте Николаевского городского совета.

Открытый командный чемпионат Украины в многодневной гонке по велоспорту на шоссе проходил с 20 по 25 апреля во Львове.

В соревнованиях приняли участие 200 гонщиков из 26 команд, 8 из которых — иностранные команды.

Николаевские спортсмены из команды юниоров — Максим Вареник, Виталий Кость и Евгений Власов — по итогам всех этапов завоевали золотые медали.

В команде юниорок золотые награды получили Елизавета Голод и Анна Колижук. Елизавета Голод также стала победительницей в категориях «активная и стабильная гонщица».

Женскую категорию представили Виктория Бондарь и Екатерина Величко, они получили «серебро».

Кроме того, представительницы команды Николаевской области Анна Нагорная, Елена Шарга, Виктория Алексеева, Ирина Семенова, Марина Вареник и Ксения Федотова стали обладательницами бронзовых наград.

Напомним, ранее двое николаевских спортсменов заняли призовые места на Чемпионате Украины по прыжкам в воду.