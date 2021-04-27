Спортсмены из Николаева продолжают завоевывать призовые места на всеукраинских соревнованиях по прыжкам в воду.

Об этом пишут на странице Николаевского городского совета.

Первое место на трамплине 1 метр и 3 метра заняла Виктория Яновская. Ян Капличенко и Андрей Филимоненко - на третьем месте в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.

Все спортсмены - воспитанники КДЮСШ «Украина». К соревнованиям их готовили тренеры Елена Безрукова, Юрий Осипчук, Валентина Веприк, Ольга Жаворонок и Никита Козубенко.

Напомним, николаевец Роман Савченко стал чемпионом Украины по прыжкам в воду среди молодежи.