В Софии продолжается Мировой квалификационный турнир по спортивной борьбе, который является последних шансов для борцов со всего мира выиграть лицензию на летние Олимпийские игры в Токио-2020 – в каждой категории разыгрываются по 2 лицензии.

В пятницу, 7 мая, за путевки в Японию боролись девушки – у Украины уже было четыре из шести добытых лицензий. Оставшиеся две пытались добыть Ирина Чихрадзе-Харив (53 кг) и Алла Белинская (76 кг), пишет Корреспондент.

Ирина Чихрадзе-Харив в квалификации с трудом прошла соперницу из Нигерии Эстер Колаволе 8:6, а вот в 1/8 финала уступила венесуэлке Бетзабет Аргуэлло и завершила борьбу за лицензию.

А вот Алла Белинская, которая недавно на чемпионате Европы выиграла золото (правда, в категории до 72 кг), со своей задачей справилась.

Она поочередно прошла литовку Камиль Гаукайт 4:0, румынку Каталину Аксенте 5:0 и Марию Акосте из Венесуэлы 8:0, добыв путевку в финал турнира, а также олимпийскую лицензию.

Таким образом, на Олимпиаде в Токио Украина в женской борьбе будет представлена во всех категориях кроме 53 кг. Лицензии не именные, поэтому их обладательницы определятся тренерским решением летом.

Напомним, в олимпийском бассейне «Tokyo Aquatics Centre» в столице Японии, 1 мая, николаевский прыгун в воду Алексей Середа вместе со своим партнером по синхронным прыжкам Олегом Сербиным (Запорожье) завоевали лицензию на участие в предстоящих Олимпийских играх.