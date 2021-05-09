В одной из игр 26-го тура донецкий «Шахтер» победил «Ингулец» из Петрово - 1:0, передает Укринформ.
Мяч на столичном НСК «Олимпийский» забил Тете (16-я минута).
«Днепр-1» сыграл дома вничью с львивским «Рухом» - 1:1.
Голами отметились Марио Чуже (60) - у хозяев; Даниил Кондраков (90+5) - у гостей.
«Львов» и донецкий «Олимпик» также разошлись миром - 1:1.
Голы: Ренан Оливейра (27) - Владислав Хамелюк (86).
Результаты предыдущих сегодняшних поединков 26-го тура:
«Колос» (Ковалевка) - «Динамо» (Киев) - 0:3
Голы: Денис Гармаш (45-я минута), Николай Шапаренко (57), Виталий Миколенко (65);
«Заря» (Луганск) - «Александрия» - 2:1
Голы: Александр Гладкий (63), Даниил Алефиренко (73) - Роман Вантух (86);
«Мариуполь» - «Десна» (Чернигов) - 4:1
Олег Очеретько (59), Даниил Сикан (62, 76), Артем Бондаренко (85) - Ефим Конопля (44);
«Минай» - «Ворскла» (Полтава) - 1:2
Алексей Хахлев (7, с пенальти) - Ибрагим Кане (14), Владислав Кулач (41, с пенальти).
Все призеры 30-го чемпионата Украины определились еще в прошлом туре. Это - соответственно «Динамо», «Шахтер» и «Заря». В еврокубках также будут играть «Колос» и «Ворскла». Премьер-лигу покидает «Минай».
В споре лучших бомбардиров первенства больше всех мячей (15) забил форвард «Ворсклы» Владислав Кулач.
7 мая на центральном городском стадионе прошел матч между МФК «Николаев» и одесским «Черноморцем».
В одной из игр 26-го тура донецкий «Шахтер» победил «Ингулец» из Петрово - 1:0, передает Укринформ.
Мяч на столичном НСК «Олимпийский» забил Тете (16-я минута).
«Днепр-1» сыграл дома вничью с львивским «Рухом» - 1:1.
Голами отметились Марио Чуже (60) - у хозяев; Даниил Кондраков (90+5) - у гостей.
«Львов» и донецкий «Олимпик» также разошлись миром - 1:1.
Голы: Ренан Оливейра (27) - Владислав Хамелюк (86).
Результаты предыдущих сегодняшних поединков 26-го тура:
«Колос» (Ковалевка) - «Динамо» (Киев) - 0:3
Голы: Денис Гармаш (45-я минута), Николай Шапаренко (57), Виталий Миколенко (65);
«Заря» (Луганск) - «Александрия» - 2:1
Голы: Александр Гладкий (63), Даниил Алефиренко (73) - Роман Вантух (86);
«Мариуполь» - «Десна» (Чернигов) - 4:1
Олег Очеретько (59), Даниил Сикан (62, 76), Артем Бондаренко (85) - Ефим Конопля (44);
«Минай» - «Ворскла» (Полтава) - 1:2
Алексей Хахлев (7, с пенальти) - Ибрагим Кане (14), Владислав Кулач (41, с пенальти).
Все призеры 30-го чемпионата Украины определились еще в прошлом туре. Это - соответственно «Динамо», «Шахтер» и «Заря». В еврокубках также будут играть «Колос» и «Ворскла». Премьер-лигу покидает «Минай».
В споре лучших бомбардиров первенства больше всех мячей (15) забил форвард «Ворсклы» Владислав Кулач.
7 мая на центральном городском стадионе прошел матч между МФК «Николаев» и одесским «Черноморцем».