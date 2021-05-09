Тремя параллельными матчами завершился в воскресенье 30-й чемпионат Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.

В одной из игр 26-го тура донецкий «Шахтер» победил «Ингулец» из Петрово - 1:0, передает Укринформ.

Мяч на столичном НСК «Олимпийский» забил Тете (16-я минута).

«Днепр-1» сыграл дома вничью с львивским «Рухом» - 1:1.

Голами отметились Марио Чуже (60) - у хозяев; Даниил Кондраков (90+5) - у гостей.

«Львов» и донецкий «Олимпик» также разошлись миром - 1:1.

Голы: Ренан Оливейра (27) - Владислав Хамелюк (86).

Результаты предыдущих сегодняшних поединков 26-го тура:

«Колос» (Ковалевка) - «Динамо» (Киев) - 0:3

Голы: Денис Гармаш (45-я минута), Николай Шапаренко (57), Виталий Миколенко (65);

«Заря» (Луганск) - «Александрия» - 2:1

Голы: Александр Гладкий (63), Даниил Алефиренко (73) - Роман Вантух (86);

«Мариуполь» - «Десна» (Чернигов) - 4:1

Олег Очеретько (59), Даниил Сикан (62, 76), Артем Бондаренко (85) - Ефим Конопля (44);

«Минай» - «Ворскла» (Полтава) - 1:2

Алексей Хахлев (7, с пенальти) - Ибрагим Кане (14), Владислав Кулач (41, с пенальти).

Все призеры 30-го чемпионата Украины определились еще в прошлом туре. Это - соответственно «Динамо», «Шахтер» и «Заря». В еврокубках также будут играть «Колос» и «Ворскла». Премьер-лигу покидает «Минай».

В споре лучших бомбардиров первенства больше всех мячей (15) забил форвард «Ворсклы» Владислав Кулач.

7 мая на центральном городском стадионе прошел матч между МФК «Николаев» и одесским «Черноморцем».