7 мая на центральном городском стадионе прошел матч между МФК «Николаев» и одесским «Черноморцем».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

После коронавирусной паузы игру посетили больше тысячи болельщиков МФК «Николаев». Отметим, что одесский «Черноморец» — один из лидеров первой лиги. Учитывая, что и МФК «Николаев» входит в группу лидеров, игра обещала быть интересной. Более того, в связи со столетием клуба руководство МФК «Николаев» сделало для болельщиков приятный сюрприз — до завершения нынешнего сезона билеты на все матчи на домашней арене можно будет приобрести за символическую цену — одну гривну. Именно в таккую сумму обошелся вход на игру «Николаев» — «Черноморец».

И николаевские футболисты были близки к победе. Уже на 2-й минуте Кравченко убежал один на один с Пидкивкой и пробил выше ворот, отмечается на сайте клуба.

Одесситы пытались навязать равную игру. На 12-й минуте Авагимян издали проверил бдительность Бубенцова.

На 14-й минуте Кравченко бил головой — мимо. В ответной атаке опасно стрелял по воротам Штогрин — сэйв Бубенцова. А на 33-й минуте Вачиберадзе проверил бдительность голкипера МФК «Николаев» ударом из-за пределов штрафной.

Гол неожиданно случился на 40-й минуте. Пидкивка грубо ошибся в своей вратарской, отдал мяч сопернику, и Охрончук воспользовался подарком. 1:0!

Во втором тайме голевых моментов было немного. В дебюте второго тайма Куксенко головой пробил мимо рамки — Пидкивка лишь проводил мяч взглядом. А на 66-й минуте Авагимян ударом с линии штрафной размял Бубенцова.

Победа МФК «Николаев» была бы более закономерным итогом поединка. Однако на 92-й минуте Авагимян, после подачи с углового, воспользовался неразберихой в штрафной МФК «Николаев» и ударом метров с десяти сравнял счет — 1:1.