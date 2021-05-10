После поединка 26-го тура чемпионата Украины против Ингульца главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру объявил о том, что покинет команду.

Об этом пишет Корреспондент.

Шахтер в нынешнем первенстве не сумел выиграть ни одного турнира впервые за 13 лет, заняв второе место в чемпионате, проиграв в четвертьфинале Кубка Украины и уступив в Суперкубке в начале сезона.

Каштру вместе с Шахтером сумел завоевать чемпионские медали прошлого сезона.

7 мая на центральном городском стадионе прошел матч между МФК «Николаев» и одесским «Черноморцем».