Николаевский женский ФК «Ника» на домашнем поле победил «Буковинскую Надежду» со счетом 12:0.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ

Уже на третьей минуте хозяйки поля открыли счет, отличилась Инна Глущенко. После этого нападающая еще трижды отметилась в противоположных воротах (5, 42 и 44 минуты). Также в первом тайме отметилась капитан команды Елена Клепацкая.

Еще четыре гола в первом тайме на счету Виолетты Тян.

После перерыва «Ника» немного ослабила давление, но это не помешало нашим футболисткам оформить еще 3 взятия ворот гостей.

Ранее НикВести сообщали, что МФК «Николаев» дома выиграл у «Прикарпатья» из Ивано-Франковска со счетом 1:0.