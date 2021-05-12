Прыгун в воду из Николаева Алексей Середа и его партнерша по сборной Ксения Байло по итогам выступления в смешанных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта заняли первое место, имея в своем активе 325,68 баллов.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

15-летние прыгуны в воду были лучше представителей Великобритании Андре Спендолини-Сириекса/Ноа Уильямса, а также российского дуэта Виктора Минибаева и Екатерины Беляевой.

Кроме того, украинка Марта Федина стала чемпионкой Европы в артистическом плавании. В технической программе украинская «русалочка» набрала 91.8445 балла и почти на три балла превзошла выступление своих соперниц.

Второе место заняла представительница Греции Евангелия Платаниоти, а «бронза» —в активе Василины Хандошко из Беларуси.

Для Марты Фединой это первое индивидуальное «золото» на континентальных первенствах. К этому времени украинка была победительницей в составе комбинации в произвольной программе в 2018 году.

Напомним, в олимпийском бассейне «Tokyo Aquatics Centre» в столице Японии, 1 мая, николаевский прыгун в воду Алексей Середа вместе со своим партнером по синхронным прыжкам Олегом Сербиным (Запорожье) завоевали лицензию на участие в предстоящих Олимпийских играх.