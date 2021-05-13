Власти десятков японских городов отказываются от планов принимать участников Олимпиады-2020 до начала Игр из-за опасений, что это перегрузит медицинскую систему на фоне четвертой волны коронавируса.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Nikkei, 40 из более чем 500 городов, которые должны были принять иностранных спортсменов на сборы и мероприятия культурного обмена, решили не размещать иностранцев до начала Олимпийских игр.

Так, в префектуре Тиба был отменен предолимпийский сбор сборной США по легкой атлетике из-за новой вспышки заражений в регионе. Губернатор Тибы Тосихито Кумагаи отметил, что они не готовы обеспечивать спортсменов больничными койками в ущерб местным жителям.

В некоторых муниципалитетах Японии выразили обеспокоенность тем, как медицинская система будет справляться с нагрузками во время Олимпиады.

Кроме того, в Японии растет общественное сопротивление Играм. Так, некоторые врачи призвали правительство отменить Игры, так как это приведет к тому, что медицинская система вовсе рухнет.

Свою озабоченность проявляют и некоторые японские спортсмены, такие как чемпион по гольфу в категории Masters Хидеки Мацуяма и экс-первая ракетка мира теннисистка Наоми Осака. По последним опросам, более 60% жителей Японии выступили за отмену Олимпийских игр.

Напомним, Олимпиада в Японии должна была пройти летом 2020 года, но ее перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Старт ОИ-2020 запланирован на 23 июля, а завершатся Игры 8 августа.

Напомним, в олимпийском бассейне «Tokyo Aquatics Centre» в столице Японии, 1 мая, николаевский прыгун в воду Алексей Середа вместе со своим партнером по синхронным прыжкам Олегом Сербиным (Запорожье) завоевали лицензию на участие в предстоящих Олимпийских играх.