Уже завтра, 15 мая, МФК «Николаев» будет принимать на Центральном городском стадионе команду «Кремень» из Кременчуга.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Поединок состоится на главной арене Центрального городского стадиона. Начало в 17.00.

Команду на трибунах вновь поддержат болельщики. Приобрести билеты можно в Досуговой кассе по ссылке.

Напомним, что стоят билеты на домашние матчи сейчас по 1 гривне.

В матче первого круга МФК «Николаев» упустил победу в Кременчуге на 93-й минуте — 1:1. Всего же в восьми играх в чемпионате и кубке Украины николаевцы победили «Кремень» трижды, два поединка проиграли и три матча завершились вничью. Разница мячей — 14:9.

«Кремень» по итогам 25 матчей набрал 20 очков и находится в зоне вылета — на 15-м месте. А вот МФК «Николаев» в нынешнем сезоне дарит больше положительных эмоций своим болельщикам — 40 очков в 24 матчах и пятое место.

Нынешний поединок из-за перебора желтых карточек пропустят два футболиста «Кремня» — защитник Дмитрий Семенов и бразильский полузащитник Луиз Фернандо. У МФК «Николаев» дисквалифицированных нет.

Поединок обслужат судьи Олег Когут (Тернополь), Ярослав Поважный (Харьков), Юрий Вашкевич (Чернигов). Червертый арбитр Андрей Еремеев (Николаев). Делегат УАФ Юрий Исаев (Запорожье).

Напомним, 7 мая на центральном городском стадионе прошел матч между МФК «Николаев» и одесским «Черноморцем». Он закончился со счетом 1:1.

А 30 апреля, МФК «Николаев» дома выиграл у «Прикарпатья» из Ивано-Франковска со счетом 1:0.