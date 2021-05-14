Первым николаевским инваспортсменом-фехтовальщиком, которому подтверждена лицензия на участие в Паралимпийских играх в Токио, стал Олег Науменко.

Об этом пишут Николаевские новости.

Олег Науменко - бронзовый медалист Паралимпиады 2016 года в Рио среди колясочников, неоднократный призер кубка мира и европейских первенств. В Токио он выступит в личном первенстве в двух видах спортивного оружия - шпаге и рапире.

Окончательный состав паралимпийской сборной Украины в стадии формирования и не исключено, что в ее составе еще будут николаевцы.

Как сообщила руководитель Николаевского регионального центра «Инваспорт» Татьяна Жуковская, сохраняют шансы попасть в сборную Татьяна Позняк и Дмитрий Сереженко. Они сейчас находятся на тренировочном сборе в Киеве.

Напомним, в олимпийском бассейне «Tokyo Aquatics Centre» в столице Японии, 1 мая, николаевский прыгун в воду Алексей Середа вместе со своим партнером по синхронным прыжкам Олегом Сербиным (Запорожье) завоевали лицензию на участие в предстоящих Олимпийских играх.