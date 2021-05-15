Сегодня, 15 мая, МФК «Николаев» принимает на Центральном городском стадионе команду «Кремень» из Кременчуга.

Матч транслируется на официальном канале МФК «Николаев» в Youtube.

Начало поединка запланировано на 17.00.

Отметим, сегодняшняя встреча пройдет с болельщиками на трибунах. Билеты на домашние матчи сейчас стоят по 1 гривне.

Напомним, 7 мая на центральном городском стадионе прошел матч между МФК «Николаев» и одесским «Черноморцем». Он закончился со счетом 1:1.

А 30 апреля, МФК «Николаев» дома выиграл у «Прикарпатья» из Ивано-Франковска со счетом 1:0.