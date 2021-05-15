Сегодня, 15 мая, МФК «Николаев» одержал победу в домашнем матче с ФК «Кремень» (Кременчук) со счетом 2:0.

Трансляция матча велась на канале МФК «Николаев» в Youtube.

Голами в матче с «Кремнем» отличились «корабелы» Одарюк и Кушниренко.

Отметим, по итогам 25 игр МФК «Николаев» набрал 43 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.

«Кремень» имеет в своем активе 20 баллов и занимает предпоследнюю строчку.

Напомним, 7 мая на центральном городском стадионе прошел матч между МФК «Николаев» и одесским «Черноморцем». Он закончился со счетом 1:1.