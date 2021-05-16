В венгерском городе Сегеда продолжаются соревнования Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Однако уже на второй день соревнований сборная Украины добилась 5 медалей.

Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета.

Выходец из Николаева Олег Кухарик вместе с напарником Дмитрием Даниченко завоевал «бронзу» на дистанции в 500 метров плавания мужскими двойками. Отличились и пара каноистов Виталий Вергелес-Андрей Рыбачок, выборовшая третье место.

Каноистка Людмила Лузан к «бронзе» в спринте добавила золотую медаль на дистанции 500 м. В этом же виде призером серебряной награды стала Анастасия Четверикова.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил спортсменов и тренерский состав сборной во главе с опытным двукратным Олимпийским чемпионом Юрием Чебаном с прекрасными свершениями, пожелав дальнейших успехов и новых достижений.

Напомним, николаевец Роман Савченко стал чемпионом Украины по прыжкам в воду среди молодежи.