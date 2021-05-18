Сборная Украины по киберфутболу отобралась на чемпионат Европы среди электронных команд eEuro-2021.

Игры проходили в дисциплине Pro Evolution Soccer, пишет Корреспондент.

В финальном раунде квалификации группы B наша команда, представленная двумя игроками, Сергеем Sergobibika Марченко и Игорем ighor_8 Любчаком, одержала три победы в четырех матчах игрового дня и досрочно гарантировала себе место в финальной части турнира.

Украина обыграла сборные Турции, Австрии и Италии (действующие чемпионы Европы), уступив лишь киберспортивной команде из Бельгии.

Напомним, в киевском отеле «Днепр» хотят запустить казино, хотя обещали отдать его под киберспорт.