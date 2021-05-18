В конце мая — в июне состоится Nikolaev Streetball Festival — первый региональный многоэтапный турнир по уличному баскетболу.

Об этом сообщили в соцсетях организаторы.

Соревнования состоят из 6 отборочных этапов и финала. Участие бесплатное. Посоревноваться могут все желающие, но есть несколько условий: команда из 3-4 игроков (максимум 1 игрок из высшей лиги) в возрасте от 14 лет, которые не были игроками суперлиги.

Ориентировочные даты и места проведения:

22.05 — Николаевский яхт-клуб (ул. Спортивная, 7)

29.05 — Школа № 32 (ул. Лагерная, 1)

05.06 — Школа № 48 (ул. Генерала Попеля, 164)

12.06 — ул. Озерная, 25/29 во дворе (мкр. Намыв)

19.06 — Место определяется

26.06 — Место определяется

27.06 — Финал. Место определяется

Регистрация команд на каждом этапе открывается в 9:00, старт соревнований в 10:00.

В финал пройдут 8 лучших команд по результатам набранных баллов.

Проект внедряется в рамках конкурса микрогрантов проекта «Молодежная школа социально-ответственного бизнеса: обучение для противодействия последствиям пандемии COVID-19» в рамках совместного проекта Правительства Швеции и Программы развития ООН (ПРООН) в Украине «Усиленное партнерство для устойчивого развития», ОО «МрiйДій» в партнерстве с Представительством DVV International в Украине, Управлением молодежной политики Николаевского городского совета, Управлением молодежи и спорта Николаевской ОГА, Общественной организацией «Клуб устойчивого развития «Южная инициатива» и 19 бизнес-представительствами Николаевщины.

Напомним, в пятницу, 21 мая, в 17.00 cоперником МФК «Николаев» в матче первой лиги чемпионата Украины по футболу будет неуступчивый «ВПК-Агро» из села Вишневое в Днепропетровской области.