В конце мая — в июне состоится Nikolaev Streetball Festival — первый региональный многоэтапный турнир по уличному баскетболу.
Об этом сообщили в соцсетях организаторы.
Соревнования состоят из 6 отборочных этапов и финала. Участие бесплатное. Посоревноваться могут все желающие, но есть несколько условий: команда из 3-4 игроков (максимум 1 игрок из высшей лиги) в возрасте от 14 лет, которые не были игроками суперлиги.
Ориентировочные даты и места проведения:
Регистрация команд на каждом этапе открывается в 9:00, старт соревнований в 10:00.
В финал пройдут 8 лучших команд по результатам набранных баллов.
Проект внедряется в рамках конкурса микрогрантов проекта «Молодежная школа социально-ответственного бизнеса: обучение для противодействия последствиям пандемии COVID-19» в рамках совместного проекта Правительства Швеции и Программы развития ООН (ПРООН) в Украине «Усиленное партнерство для устойчивого развития», ОО «МрiйДій» в партнерстве с Представительством DVV International в Украине, Управлением молодежной политики Николаевского городского совета, Управлением молодежи и спорта Николаевской ОГА, Общественной организацией «Клуб устойчивого развития «Южная инициатива» и 19 бизнес-представительствами Николаевщины.
Напомним, в пятницу, 21 мая, в 17.00 cоперником МФК «Николаев» в матче первой лиги чемпионата Украины по футболу будет неуступчивый «ВПК-Агро» из села Вишневое в Днепропетровской области.
В конце мая — в июне состоится Nikolaev Streetball Festival — первый региональный многоэтапный турнир по уличному баскетболу.
Об этом сообщили в соцсетях организаторы.
Соревнования состоят из 6 отборочных этапов и финала. Участие бесплатное. Посоревноваться могут все желающие, но есть несколько условий: команда из 3-4 игроков (максимум 1 игрок из высшей лиги) в возрасте от 14 лет, которые не были игроками суперлиги.
Ориентировочные даты и места проведения:
Регистрация команд на каждом этапе открывается в 9:00, старт соревнований в 10:00.
В финал пройдут 8 лучших команд по результатам набранных баллов.
Проект внедряется в рамках конкурса микрогрантов проекта «Молодежная школа социально-ответственного бизнеса: обучение для противодействия последствиям пандемии COVID-19» в рамках совместного проекта Правительства Швеции и Программы развития ООН (ПРООН) в Украине «Усиленное партнерство для устойчивого развития», ОО «МрiйДій» в партнерстве с Представительством DVV International в Украине, Управлением молодежной политики Николаевского городского совета, Управлением молодежи и спорта Николаевской ОГА, Общественной организацией «Клуб устойчивого развития «Южная инициатива» и 19 бизнес-представительствами Николаевщины.
Напомним, в пятницу, 21 мая, в 17.00 cоперником МФК «Николаев» в матче первой лиги чемпионата Украины по футболу будет неуступчивый «ВПК-Агро» из села Вишневое в Днепропетровской области.