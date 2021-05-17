В пятницу, 21 мая, в 17.00 cоперником МФК «Николаев» в матче первой лиги чемпионата Украины по футболу будет неуступчивый «ВПК-Агро» из села Вишневое в Днепропетровской области.

Матч состоится на главном поле Центрального городского стадиона, сообщает пресс-слжба МФК.

Напомним, что в связи со столетием клуба руководство МФК «Николаев» сделало для болельщиков приятный сюрприз — до завершения нынешнего сезона билеты на все матчи на домашней арене можно будет приобрести за символическую цену — одну гривну!

Купить билеты на матч между МФК «Николаев» и «ВПК-Агро» (Вишневое) можно онлайн в Досуговой кассе по ссылке.

Напомним, 7 мая на центральном городском стадионе прошел матч между МФК «Николаев» и одесским «Черноморцем». Он закончился со счетом 1:1.

А 30 апреля, МФК «Николаев» дома выиграл у «Прикарпатья» из Ивано-Франковска со счетом 1:0.