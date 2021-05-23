В рамках «Общественного бюджета Николаева» возле скейт-парка на Херсонском шоссе построят памп-трек.

Об этом рассказал директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев в программе «Диалог» на телеканале МАРТ.

Он отметил, что памп-трек станет логическим продолжением скейт-парка, который обустроили так же в рамках программы «Общественный бюджет».

— Мы уже заканчиваем проектирование. Будем реализовывать. По Херсонскому шоссе очень позитивный опыт реализации скейт-парка. Молодежь наша и дети там постоянно катаются, отдыхают, приходят с родителями. Очень хочется реализовать проект памп-трека. Это фактически логическое продолжение скейт-парка. И учитывая, что концептуально мы предполагаем развитие сквера по Херсонскому шоссе в районе улицы Свиридова, развитие велосипедного спорта и других видов спорта, которые любят наши дети — будет приоритетом, будет реализация, будет памп-трек, — сказал Сергей Коренев.

Памп-трек — специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков.

Напомним, 12 сентября прошлого года, в день рождения Николаева, на Херсонском шоссе торжественно открыли современный скейт-парк.