Футбольный клуб «Николаев» минимально обыграл команду из села Шевченковка Магдалиновского района Днепропетровской области «ВПК-Агро» со счетом 1:0.

Об этом рассказывается в программе «Вулиця спортивна» на канале НИС-ТВ.

Команды не успели разыграться, как судья указал на 11-метровую отметку. Николаевцам удался быстрый гол. Защитники снесли Богдана Куксенко, и штатный пенальтист корабелов Богдан Кушниренко открыл счет 1:0.Это стал его 7 гол в этом сезоне.

После этого николаевцы продолжили борьбу. В частности, Богдана Куксенко предпринял еще одну попытку, издалека бил Сергей Кравченко, также дважды пробовал пробиться к воротам соперника и Владимир Одарюк.

Отмечается, что «ВПК-Агро не хватило остроты, благодаря вратарю николаевцев Андрею Бубенцову, который удачно сыграл на выходе.

Главный тренер команды МФК «Николаев» Илья Близнюк отметил, что болельщикам хотелось больше голов, однако игрокам было не до красоты.

— Нам нужно было взять три очка и мы с этой задачей справились, - сказал Илья Близнюк.

Тренер «ВПК-Агро» сказал, что их команда играла в свою очередь хорошо и заслужила на ничью.

В среду, 26 мая, николаевцы на Центральном стадионе будут принимать тернопольскую «Ниву».

Напомним, 7 мая на центральном городском стадионе прошел матч между МФК «Николаев» и одесским «Черноморцем».