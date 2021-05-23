23 мая состоялся пятый этап чемпионата Формулы-1 в сезоне 2021 года - Гран-при Монако.

Об этом сообщает УНИАН.

Победителем гонки стал болид «Ред Булл» - Макс Ферстаппен. А вот пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, являющийся действующим чемпионом мира, провалился. Он финишировал седьмым.

Серебро завоевал пилот от «Феррари» Карлос Сайнс, а замкнул топ-3 Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

Таким образом, случилось историческое достижение: Ферстаппен впервые в карьере возглавил общий зачет.

После пяти этапов в личном зачете Хэмилтона и Ферстаппена разделяют 4 очка. Впервые в лидеры вырвался Макс, представляющий Нидерланды. У него 105 баллов. А вот у британца Хэмилтона - 101. Ландо Норрис третий с 56 очками.

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» - 149 очков. У «Мерседес» - 148, у «Макларена» - 80.

Следующая гонка состоится 6 июня - Гран-при Азербайджана в Баку.

Напомним, недавно в Коблево прошел трехдневный фестиваль «Iron Maraсas Extreme Fest», где были гонки на эндуро, соревнования по автозвуку и кроссовые забеги. Участниками соревнований стали около 500 человек.