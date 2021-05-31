Фото Андрея Котовенка. Facebook

В прошедшие выходные в Николаеве состоялся всеукраинский турнир по пауэрлифтингу «Железная Нация 7». Участие в соревнованиях приняли 150 тяжелоатлетов с разным уровнем подготовки.

Об этом рассказывается в сюжете «Суспільного».

Судья и участница соревнований Юлия Ализаренко рассказала, что вообще турнир оценивают три судьи. Центральный судья – дает команду спортсменам стартовать, а также смотрит на то, чтобы локти у спортсменов вставлены локти и движения проходили четко и плавно, согласно правилам. Боковые ж судьи контролировали, чтобы у тяжелоатлетов не было отрыва таза.

Основатель и соорганизатор соревнований Вадим Маринич отметил, что из-за карантинных ограничений не все желающие смогли приехать на турнир.

— Очень мощные спортсмены, которые представляют всю страну. Есть представители и Западной Украины. Много участников приехали из Одессы, Киева, Харькова, Запорожья и Днепропетровской области. Впервые на соревнованиях появилось триборство: то есть приседание, жим и тяга. В сумме люди собирают до тонны общего веса в исполнении этих движений, - сказал Вадим Маринич.

Все упражнения были разделены на разные категории и время.

Напомним, в декабре прошлого года в Николаеве прошел всеукраинский турнир по пауэрлифтингу «Железная Нация 6».