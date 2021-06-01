Международный гроссмейстер Александр Бортник, родом из Николаевской области, занял второе место в Чикаго на турнире Chicago Open 2021.
Об этом сообщил вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко.
Всего в турнире принимали участие 69 шахматистов.
Как сообщает Украинская федерация шахмат, еще один украинский спортсмен из Винницы Илья Нижник поделил 1-3 места в Далласе на 8th Cherry Blossom Classic. Участие принимало 58 шахматистов.
Напомним, 26 апреля, журналистам показали результаты реконструкции здания Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ.
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Международный гроссмейстер Александр Бортник, родом из Николаевской области, занял второе место в Чикаго на турнире Chicago Open 2021.
Об этом сообщил вице-президент Федерации шахмат Николаевской области Дмитрий Горощенко.
Всего в турнире принимали участие 69 шахматистов.
Как сообщает Украинская федерация шахмат, еще один украинский спортсмен из Винницы Илья Нижник поделил 1-3 места в Далласе на 8th Cherry Blossom Classic. Участие принимало 58 шахматистов.
Напомним, 26 апреля, журналистам показали результаты реконструкции здания Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ.