Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил окончательную заявку на чемпионат Европы-2020, который состоится летом 2021 года.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, в итоговый состав национальной команды вошли 26 игроков.

В заявку не попали вратарь Андрей Лунин (Реал), защитники Александр Сирота (Динамо), Богдан Михайличенко (Андерлехт), полузащитники Богдан Леднев (Динамо) и Артем Бондаренко (Мариуполь).

Окончательный состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба — Шахтер);

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов (все — Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба — Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Роман Безус (Гент, Бельгия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия);

Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Соперниками сборной Украины в групповом раунде Евро-2020 будут команды Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

Ранее УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2020 до 26 человек.