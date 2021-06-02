Япония объявила о начале массовой вакцинации от коронавируса перед Олимпиадой. В стране планируют вакцинировать 36 миллионов пожилого населения за два месяца.

Об этом сообщает Associated Press.

В Японии врачи неоднократно заявляли, что проведение Олимпийских игр-2021 может оказаться пагубным для страны, поскольку уже сейчас фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Потому власти объявили о том, что планируют вакцинировать 36 миллионов пожилого населения до конца июля.

Сейчас в Японии вакцинируют по 500 000 вакцин в день, но обещают, что это число увеличится до миллиона.

— Используя новое оружие, называемое вакцинами, и принимая твердые превентивные меры, вполне возможно безопасно провести Олимпиаду, — заявили в правительстве.

Издание отмечает, что даже если властям удастся сдержать обещание, то вакцинация закончится уже после начала Олимпиады. К тому же, 70% населения Японии все равно останутся без прививок. Таким образом вакцинация не спасет страну от угрозы пандемии.

— Прививки нынешними темпами не помогут предотвратить заражение во время Олимпийских игр. Олимпийские игры могут спровоцировать глобальное распространение различных вариантов вируса, — заявил председатель Токийской медицинской ассоциации Харуо Одзаки.

Ранее сообщалось о том, что правительство Японии рассматривает возможность запрашивать у болельщиков, которые приедут на Олимпийские игры в Токио, сертификаты об отрицательном тесте на COVID-19 и справку о вакцинации.