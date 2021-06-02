30 мая в помещении спортивного зала Вознесенской ООШ №7 состоялся Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди младших юношей в честь Дня города.

Об этом пишут на странице городской власти Вознесенска в Facebook.

160 участников турнира представляли Николаевскую и Кировоградскую области. Соревновались спортсмены из Николаева, Южноукраинска, Знаменки, Нового Буга, Баштанки, Вознесенска, пгт Веселиново и села Ровное Очаковского района.

Почетным гостем мероприятия был заслуженный тренер Украины по греко-римской борьбе Салеев Николай Леонтьевич.

Напомним, 13 мая в Николаеве проходил чемпионат Украины по борьбе для спортсменов с нарушениями слуха.