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30 мая в помещении спортивного зала Вознесенской ООШ №7 состоялся Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди младших юношей в честь Дня города.
Об этом пишут на странице городской власти Вознесенска в Facebook.
160 участников турнира представляли Николаевскую и Кировоградскую области. Соревновались спортсмены из Николаева, Южноукраинска, Знаменки, Нового Буга, Баштанки, Вознесенска, пгт Веселиново и села Ровное Очаковского района.
Почетным гостем мероприятия был заслуженный тренер Украины по греко-римской борьбе Салеев Николай Леонтьевич.
Напомним, 13 мая в Николаеве проходил чемпионат Украины по борьбе для спортсменов с нарушениями слуха.
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30 мая в помещении спортивного зала Вознесенской ООШ №7 состоялся Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди младших юношей в честь Дня города.
Об этом пишут на странице городской власти Вознесенска в Facebook.
160 участников турнира представляли Николаевскую и Кировоградскую области. Соревновались спортсмены из Николаева, Южноукраинска, Знаменки, Нового Буга, Баштанки, Вознесенска, пгт Веселиново и села Ровное Очаковского района.
Почетным гостем мероприятия был заслуженный тренер Украины по греко-римской борьбе Салеев Николай Леонтьевич.
Напомним, 13 мая в Николаеве проходил чемпионат Украины по борьбе для спортсменов с нарушениями слуха.