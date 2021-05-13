Всеукраинское первенство по греко-римской и вольной борьбе проходит в городе традиционно.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

На соревнования приехали 49 кадетов и юниоров с нарушениями слуха из 10 украинских областей.

По словам директора Николаевской ДЮСШ для людей с инвалидностью Аллы Черевко, Николаевщину представили 9 спортсменов, среди которых 4 кадета и 5 юниоров. Спортсмены борются не только за призовые места, но и за путевки на чемпионат мира.

Нынешние соревнования начались вчера, 12 мая, поединками по греко-римской борьбе. Два следующих дня посвящены вольной борьбе. Имена всех победителей будут известны уже 14 мая, а лучшие из них представят Украину на Чемпионате мира в июле этого года.

Напомним, прыгун в воду из Николаева Алексей Середа и его партнерша по сборной Ксения Байло по итогам выступления в смешанных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта заняли первое место.