Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу будет работать с «бело-синими» еще минимум два года.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Президент киевлян Игорь Суркис согласовал с румыном активацию опции продления соглашения.

Прошлым летом Мирча Луческу подписал контракт с «Динамо» по схеме 2+1. Теперь же киевляне имеют с Мирчей Луческу полноценный контракт до 2023 года.

Мирча Луческу выиграл с «Динамо» чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины в дебютном сезоне. В итоговой таблице чемпионата Украины киевляне опередили «Шахтер» на 11 очков.

Минувший год работы румына в столичном клубе прошел под давлением со стороны ультрас. Активные болельщики киевлян недовольны назначением тренера, который в прошлом работал в донецком «Шахтере».

Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил окончательную заявку на чемпионат Европы-2020, который состоится летом 2021 года.