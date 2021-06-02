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Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу будет работать с «бело-синими» еще минимум два года.
Об этом сообщается на сайте клуба.
Президент киевлян Игорь Суркис согласовал с румыном активацию опции продления соглашения.
Прошлым летом Мирча Луческу подписал контракт с «Динамо» по схеме 2+1. Теперь же киевляне имеют с Мирчей Луческу полноценный контракт до 2023 года.
Мирча Луческу выиграл с «Динамо» чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины в дебютном сезоне. В итоговой таблице чемпионата Украины киевляне опередили «Шахтер» на 11 очков.
Минувший год работы румына в столичном клубе прошел под давлением со стороны ультрас. Активные болельщики киевлян недовольны назначением тренера, который в прошлом работал в донецком «Шахтере».
Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил окончательную заявку на чемпионат Европы-2020, который состоится летом 2021 года.
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Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу будет работать с «бело-синими» еще минимум два года.
Об этом сообщается на сайте клуба.
Президент киевлян Игорь Суркис согласовал с румыном активацию опции продления соглашения.
Прошлым летом Мирча Луческу подписал контракт с «Динамо» по схеме 2+1. Теперь же киевляне имеют с Мирчей Луческу полноценный контракт до 2023 года.
Мирча Луческу выиграл с «Динамо» чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины в дебютном сезоне. В итоговой таблице чемпионата Украины киевляне опередили «Шахтер» на 11 очков.
Минувший год работы румына в столичном клубе прошел под давлением со стороны ультрас. Активные болельщики киевлян недовольны назначением тренера, который в прошлом работал в донецком «Шахтере».
Напомним, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил окончательную заявку на чемпионат Европы-2020, который состоится летом 2021 года.