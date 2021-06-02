Фото Виталий Душко

В понедельник, 31 мая, в николаевком городском парке «Сердце города» состоялась открытая тренировка по кроссфиту, которую посвятили погибшим участникам АТО/ООС.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на канале НИС-ТВ.

Участие в тренировке приняли 70 человек, среди которых были ветераны АТО, спортсмены, полицейские и военнослужащие.

Открытая тренировка по кроссфиту является уже традиционным мероприятием, которое происходит в последний день весны. Организатором инициативы выступает спортивный клуб «SEPTEM».

Фото Виталий Душко

Тренировка включала в себя бег дистанцией 1,5 км, 100 подтягиваний на турнике, 200 отжиманий от пола, 300 приседаний и бег на такую же дистанцию, как и в начале. На исполнение упражнений давалось около часа, а за правильностью движений следили тренеры клуба.

Фото Виталий Душко

Напомним, жительница Николаева Татьяна Шелковская исполнила мечту бойца АТО, майора ВСУ, героя Украины Андрея Кизило, погибшего в 2017 году. Татьяна собрала награды всех забегов легкоатлетического состязания «Гонка Нации» («Race Nation»), о которых при жизни мечтал военнослужащий.