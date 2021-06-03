В cубботу, 5 июня, МФК «Николаев» в матче 29-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге сыграет с житомирским «Полесьем». Поединок состоится на Центральном городском стадионе. Начало в 17.30.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Едва ли нужно напоминать о важности этого поединка для команды Ильи Близнюка. Напомним, что до конца чемпионата осталось два тура, а МФК «Николаев» от третьей строки в турнирной таблице отделяет всего одно очко!», — говорится в сообщении.

В первом круге МФК «Николаев» победил «Полесье» в Киеве на стадионе имени Виктора Банникова (арена в Житомире еще не была готова) со счетом 3:1. Дубль сделал Владимир Одарюк, а третий мяч на счету Вадима Витенчука.

Отмечается, что «Полесье» тренирует бывший главный тренер МФК «Николаев» Сергей Шищенко, а цвета этой команды защищает экс-капитан МФК «Николаев» Андрей Ковалев (20 матчей, 2 мяча в нынешнем чемпионате).

Дисквалифицировнных в командах нет. А обслужит поединок судейская бригада в таком составе: арбитр Александр Дердо (Черноморск), ассистенты арбитра Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса). Четвертый арбитр Геннадий Серпутько (Одесса). Делегат УАФ Алексей Гордиенко (Днепр).

Билеты на матч МФК «Николаев» — «Полесье» можно приобрести онлайн в Досуговой кассе по ссылке. Они стоят одну гривну — такой подарок руководство МФК «Николаев» сделало болельщикам по случаю столетия клуба.

Напомним, в воскресенье, 30 мая, МФК «Николаев» на домашней арене обыграл «Волынь» со счетом 2:1.