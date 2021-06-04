Спортсмены из Первомайска, занимающийся современным украинским боевым искусством — хортингом, привезли 17 медалей с открытого чемпионата, который прошел в Черкасской области.

Об этом рассказывается в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Всего в соревнование приянли участие 14 спортсменов. В призовом арсенали первомайцев: 4 золотые и 8 серебряных медалей.

Тренер первомайской Федерации хортинга Руслан Голисевич рассказал, что студии уже 7 лет.

— Соревнования были прекрасными, организация на высоком уровне, Сейчас мы будем готовится к чемпионату Украины, который пройдет скоро в Запорожской области, — сказал Руслан Голисевич.

Напомним, недавно николаевские паралимпийцы вернулись с Чемпионата Европы с медалями.