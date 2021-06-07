С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею - победителем турнира стала сборная Канады.

В финальном поединке канадцы встречались с Финляндией и одержали победу в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0), ипишет Зеркало недели.

В поединке за третье место США играли с Германией и уверенно победили - 6:1.

Для Канады это 27-е золото в истории чемпионатов мира. Стоит отметить, что в прошлом году в финале ЧМ также играли Канада и Финляндия, но тогда финны победили со счетом 3:1.

Финляндия - Канада - 2:3 (ОТ)

Шайбы: 08:57 Руохомаа (Каски) - 1:0, 24:30 Комтуа (Браун, Уокер) - 1:1, 45:27 Линдбом (Ноусиайнен, Руохомаа) - 2:1, 52:37 Энрике (Комтуа, Браун) - 2:2, в овертайме 07:00 Пол (Браун) - 2:3.

Ранее Международная федерация хоккея перенесла чемпионата мира из Минска.