Украинская ассоциация футбола (УАФ) предпринимает шаги, чтобы оставить надпись «Героям слава», которую ранее УЕФА потребовал убрать с формы национальной сборной.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

— Я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА, — Андрей Павелко.

УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы данный слоган остался на футболках команды.

Ранее стало известно, что на экипировке «сине-желтых» останется карта Украины, так как она не нарушает правил организации, а ООН признает в таком виде границы государства.

Надпись «Слава Украине» также будет присутствовать на форме, потому что она рассматривается как не политическая.

В то же время в УЕФА посчитали, что слоган «Героям слава» в сочетании с первой надписью имеет явный политический смысл.