В субботу, 12 июня, в Николаеве на стадионе спорткомплекса «Зоря» в Ингульском районе прошел масштабный культурно-спортивный фестиваль для детей «Витовские Игры 2021».

Организаторами выступили ОО «Спортивный Корпус» и ОО «Крылья».

Со вступительным словом к участникам обратился глава «Спортивного Корпуса», соорганизатор фестиваля Александр Глущенко.

— Я рад, что мы с каждым годом собираем больше детей и молодёжи на этом мероприятии. Снятие карантинных ограничений, зеленая зона и солнечная погода нам поспособствовали. Это наш второй по счету фестиваль и мы уверены в том, что он станет традиционным и будет расширять свои границы. А мы и дальше будем делать такие полезные и интересные мероприятия для подрастающего поколения, — сказал Александр Глущенко.

На самом фестивале было множество интересных мест и конкурсов: стоянка средневековых рыцарей с показательными боями; стоянка казаков с различной атрибутикой и оружием тех времен; стоянка детского регби; аквагримм для детей; призы и памятные сувениры.

Главным событием фестиваля стали командные культурно-спортивные соревнования между учебными заведениями, в которых приняли участие 5 команд - команда Николаевской гимназии №41, команда Николаевской общеобразовательной школы №44, команда Николаевской общеобразовательной школы №1 имени О.Ольжича, команда Николаевского центра социально-психологической реабилитации детей и команда «Спортивного Корпуса». Соревнования состояли из нескольких этапов: командная эстафета, подтягивания и прыжки на скакалке, интеллектуальный конкурс, казацкие забавы, перетягивание каната и др. На награждении член исполкома Николаевского горсовета Никита Плеханов поблагодарил все команды за участие и здоровую спортивную борьбу.

— Сегодня мы увидели достойную борьбу, спортивный дух и командную работу. Вы все победители и большие молодцы, если предпочитаете активный отдых, а не сидеть за компьютером. За вами будущее нашей страны. Именно за такими активными, целеустремленными и замечательными ребятами, — подчеркнул член исполкома Никита Плеханов.

После началось награждение, где все участники получили брендированные подарки и сладости.

Напомним, МФК «Николаев» впервые за многие годы занял место в пятёрке лучших клубов Первой лиги.