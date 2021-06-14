На данный момент нет гола лучше, чем тот, который забил Андрей Ярмоленко на 75-й минуте игры против Нидерландов.

В этом признается официальный Twitter УЕФА, оповестивший своих болельщиков о суперголе полузащитника Вест-Хэма, пишет FanDay.

Ярмоленко красиво разыграл мяч с Романом Яремчуком и пробил в дальний угол ворот Стекеленбурга в фирменном для себя стиле.

Главный тренер голландцев Франк де Бур сказал, что удар можно было предугадать за десять секунд до голевого момента, однако не донесенные мысли наставника – это дело рук тренерского штаба. Ярмоленко сделал все потрясающе.

Авторитетный британский футбольный ресурс Sport Bible пишет, что гол Ярмоленко уже является лучшим на турнире, и вряд ли кто-то сможет превзойти его по красоте.

Гол в ворота Нидерландов стал для украинца 41-м за национальную команду. Напомним, что игра закончилась победой Нидерландов со счетом 3:2.