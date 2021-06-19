Глава наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор прокомментировал информацию о том, что николаевский клуб может отказаться от выступления в первой лиге в сезоне 2021/22.

Об этом пишет Трибуна.

Сергей Кантор подтвердил, что у команды есть проблемы — как и у всех.

— Мы боремся за команду, да. Есть проблемы, как и у всех. Только у нас такие проблемы? У всех команд есть проблемы. Мы боремся, у каждого своя борьба. У нас проблема одна у всех — экономика в стране не работает. Аттестацию мы проходим. Это нормальное явление — полугодие закончилось, идет процесс подготовки к следующему. Мы работаем над поставленными перед нами задачами, — сказал Сергей Кантор.

Он добавил, что МФК «Николаев» хочет выступать в УПЛ. По его словам, это может стать возможным.

— Это такое дело. Давайте наберемся терпения, еще не вечер. Поживем — увидим, как оно все будет складываться. Не все так просто в украинском футболе. Все может быть, чудеса иногда случаются, — сказал он.

По словам Сергея Кантора, на финансирование муниципального клуба повлияла пандемия — городской бюджет наполняется не так быстро, как хотелось бы.

— Мы же муниципальный футбольный клуб, нам ежегодно оказывается финансовая поддержка. Учитывая коронавирус и другие процессы, бюджет в этом году наполняется не теми темпами, которые бы хотелось. Но это не только в «Николаеве» так, у всех так. Или вы думаете, что у всех все хорошо, а только у «Николаева» не все хорошо с бюджетом? Футбол — это зеркало экономики, — добавил он.

Также помогают МФК частные спонсоры, среди которых сам Сергей Кантор как физлицо и руководитель завода «Экватор».

— Есть еще спонсоры, но у каждого есть своя весовая категория. Если мы говорим о рекламе и каких-то услугах с невысокими показателями, то нам помогают в этом вопросе. Но речь идет о том, что с каждым годом уровень финансирования возрастает. Это чистая политика. Мы стараемся решать все поставленные перед собой задачи, а как оно все будет — зависит от многих факторов. Дело же не только в том, чтобы построить площадки и стырить на них 40% откатов, как зачастую мы все читаем. Если только к этому скатывается поддержка спорта, тогда будущего у нас нет. А если мы занимаемся воспитанием молодого поколения, которое завтра пойдет за парты, потом — за станок, за компьютер, то оно должно быть, прежде всего, здоровым. В прямом и переносном смыслах этого слова. И телом, и духом. А не на улице или возле барной стойки с пивом. В воспитании этого тела и духа должно принимать участие государство — через детские садики и школы, спортивные сооружения, стадионы и так далее, — сказал Сергей Кантор.

Глава наблюдательного совета добавил, что считает футбол одним из инструментов внутренней политики государств, а поэтому так серьезно к нему относится.

— Я так смотрю в эту сторону. Стараюсь, чтобы мы своим собственным примером это делали. Футбол, являясь спортом номер один во всем мире, для меня — не игрушка, а один из инструментов внутренней политики государства. Поэтому я к этому так отношусь. Если я буду видеть, что этого нет, что этого футбол не дает, то я им заниматься не буду. У меня нет желания просто играть в собственном кармане в биллиард. Я очень занятой человек, ценю свое время и финансовые ресурсы (как личные, так и заводские) которые трачу на все эти вещи. Для кого-то футбол, может, игрушка, для кого-то бизнес. А у меня это совершенно другая история, — резюмировал он.

Ранее появилась информация, что МФК «Николаев» может отказаться от подачи заявки на выступление в Первой лиге чемпионата Украины в сезоне 2021/22.

«Николаев» до последнего тура Первой лиги боролся за выход в УПЛ, однако все же уступил третью строчку чемпионата Металлисту 1925. Команда Ильи Близнюка финишировала четвертой.

В группе «Б» Второй лиги также выступал Николаев-2, который завершил сезон на последнем месте с восемью набранными очками.