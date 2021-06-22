Воспитанники КДЮСШ «Украина» в Николаеве стали чемпионами Европы по прыжкам в воду среди юниоров.

Об этом пишут на странице Николаевского городского совета.

Чемпионат стартовал вчера, 21 июня, в хорватском городе Риека. В состав украинской сборной вошли два воспитанника Николаевской школы прыжков в воду, Даниил Коновалов и Богдан Чижовский.

Украинская команда начала чемпионат Европы с «золотой» медали в командных соревнованиях. Обойдя сборные Германии и России, украинцы набрали 285,85 балла.

Ранее сообщалось, что первомайские хортингисты привезли 17 медалей с открытого чемпионата, который прошел в Черкасской области.