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Воспитанники КДЮСШ «Украина» в Николаеве стали чемпионами Европы по прыжкам в воду среди юниоров.
Об этом пишут на странице Николаевского городского совета.
Чемпионат стартовал вчера, 21 июня, в хорватском городе Риека. В состав украинской сборной вошли два воспитанника Николаевской школы прыжков в воду, Даниил Коновалов и Богдан Чижовский.
Украинская команда начала чемпионат Европы с «золотой» медали в командных соревнованиях. Обойдя сборные Германии и России, украинцы набрали 285,85 балла.
Ранее сообщалось, что первомайские хортингисты привезли 17 медалей с открытого чемпионата, который прошел в Черкасской области.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Воспитанники КДЮСШ «Украина» в Николаеве стали чемпионами Европы по прыжкам в воду среди юниоров.
Об этом пишут на странице Николаевского городского совета.
Чемпионат стартовал вчера, 21 июня, в хорватском городе Риека. В состав украинской сборной вошли два воспитанника Николаевской школы прыжков в воду, Даниил Коновалов и Богдан Чижовский.
Украинская команда начала чемпионат Европы с «золотой» медали в командных соревнованиях. Обойдя сборные Германии и России, украинцы набрали 285,85 балла.
Ранее сообщалось, что первомайские хортингисты привезли 17 медалей с открытого чемпионата, который прошел в Черкасской области.