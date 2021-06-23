Сборная Украины сыграет в 1/8 финала Евро-2020.

Мы попали в список избранных третьих мест, которые смогут попробовать свои силы в плей-офф, пишет ua-football.

В группе Е Швеция сумела не проиграть полякам, а испанцы без проблем разбили словаков. Таким образом, сине-желтые вошли в четверку лучших третьих команд этого Евро.

Отметим, что с большой долей вероятности мы сыграем против победителя группы Е, то есть против Швеции. Также возможен вариант, который выведет нас на победителя группы-смерти.