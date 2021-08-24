В Николаевском областном шахматно-шашечном клубе имени Николая Шелеста 24 августа начался блиц-турнир, посвященный Дню Независимости.
Участие в турнире приняли 82 шахматиста, передает Суспільне.
— Участники играют по три минуты, каждому прилагается две секунды за ход. Партия длится примерно десять минут. Победители партий будут играть между собой в течение 11 туров, сказано в сообщении.
По словам вице-президента Федерации шахмат Николаевской области Дмитрия Горощенко, призовой фонд турнира составляет 10 тысяч гривен.
Победителей объявят после 15:00.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что открытие шахматно-шашечной ДЮСШ имени Шелеста, ремонт которой закончили весной, состоится на День Независимости, поскольку туда докупали мебель.
Отметим, что отреконструкрованное здание Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ показали еще 26 апреля.
В Николаевском областном шахматно-шашечном клубе имени Николая Шелеста 24 августа начался блиц-турнир, посвященный Дню Независимости.
Участие в турнире приняли 82 шахматиста, передает Суспільне.
— Участники играют по три минуты, каждому прилагается две секунды за ход. Партия длится примерно десять минут. Победители партий будут играть между собой в течение 11 туров, сказано в сообщении.
По словам вице-президента Федерации шахмат Николаевской области Дмитрия Горощенко, призовой фонд турнира составляет 10 тысяч гривен.
Победителей объявят после 15:00.
Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что открытие шахматно-шашечной ДЮСШ имени Шелеста, ремонт которой закончили весной, состоится на День Независимости, поскольку туда докупали мебель.
Отметим, что отреконструкрованное здание Николаевской областной шахматно-шашечной ДЮСШ показали еще 26 апреля.