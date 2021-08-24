В Николаевском областном шахматно-шашечном клубе имени Николая Шелеста 24 августа начался блиц-турнир, посвященный Дню Независимости.

Участие в турнире приняли 82 шахматиста, передает Суспільне.

— Участники играют по три минуты, каждому прилагается две секунды за ход. Партия длится примерно десять минут. Победители партий будут играть между собой в течение 11 туров, сказано в сообщении.