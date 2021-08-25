В пятницу, 27 августа, на базе спорткомплекса «Зоря» в Николаеве пройдет открытая тренировка по боксу.

Об этом в комментарии НикВести рассказал мастер спорта Международного класса по боксу Виталий Волков.

По его словам, открытая тренировка состоится по случаю празднования Международного дня бокса.

— Всемирная ассоциация бокса основала День бокса, который проходит 27 августа. Федерация бокса Украины запускает своего рода флешмоб по проведению открытой тренировки. Мы поддерживаем такую инициативу и федерация бокса в Николаевской области при поддержке городского управления спорта проведёт открытую тренировку, – сказал Виталий Волков.

Он также рассказал, что в открытой тренировке могут принять участие все желающие. Кроме этого, там также будут участвовать воспитанники ДЮСШОР №2, СДЮСШОР №6 И КДЮСШ «ОЛИМП».

Кроме этого, тренировку проведут заслуженный тренер Украины Владимир Букалов и мастеры спорта Леонид Мальков, Влас Славинский, Максим Фатич, Виталий Бакалец и Олег Чабан.

— Цель тренировки – популяризация здорового образа жизни и популяризация бокса в городе Николаеве и Николаевской области, - отметил Виталий Волков.

Стоит отметить, что открытая тренировка по боксу состояния в пятницу, 27 августа, в 16:30 на территории спорткомплекса «Зоря».

Напомним, что Чемпион мира и призер Кубка мира по боксу Виталий Волков рассказал о феномене николаевского спорта, а именно бокса, а также отметил важность роли тренера в развитии спортсмена.