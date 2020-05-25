Чемпион мира и призер Кубка мира по боксу Виталий Волков рассказал о феномене николаевского спорта, а именно бокса, а также отметил важность роли тренера в развитии спортсмена.

Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Отвечая на вопрос, почему николаевская школа бокса считается высококачественной, а её представители известны за границей (Виталий Волков, Сергей Деревянченко), он ответил, что основным является тренерский состав и желание людей совершенствоваться.

— В первую очередь играет роль тренерский состав, конечно, наши тренера, которые выводили Машкина и других, уже постарели, но без тренера не будет ученика. Хоть тренер и остаётся в стороне, но в основном это они. Могу сказать за своего тренера, он с 2013 года мой второй отец. Он вкладывал в меня характер, финансы. Само главное это человечность людей, которые берут их и ведут. - рассказал Виталий Волков.

Также отвечая на вопрос, существует ли возможность и нужные условия для тренировок боксёров в Николаеве, он заявил, что основным является желание заниматься и «чем хуже условия, тем злее боксёр».

— Чем хуже условия, тем злее боксёр. Я сторонник современного оборудования, подходов, но без желания никаким чемпионом ты не станешь... Я считаю, что нужно, чтобы был комфорт, но и без него можно достигать результатов, - акцентировал Виталий Волков.

Виталий Волков

Чемпион мира добавил, что в планах у него развитие боксёрского клуба в Николаеве и обучение детей.

— Хочу чтобы развивался в Николаеве спорт, в частности бокс, у меня в планах федерация бокса. До карантина начал создавать свой личный боксёрский клуб, туда входили дети и тренерский состав, уже провел общение со спонсорами. Буду этим заниматься, - подытожил Виталий Волков.

Он добавил, что заниматься спортом его мотивирует сын, а также позитивные эмоции, полученные от тренировок и обучения людей.

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