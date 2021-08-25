Форма сборной Украины на Олимпиаде в Токио признана одной из самых стильных по версии американского издания «PEOPLE».
СМИ сделало подборку самых стильных образов, которые поразили во время парада на церемонии открытия недавно завершенных Олимпийских игр в Токио с участием 206 команд-участниц.
Как пишет Укринформ, украинская форма изготовлена в сотрудничестве Национального олимпийского комитета с партнером, всемирно брендом «PEAK», имеющим более 25-летний опыт в индустрии спорта, получила награду влиятельного издания вместе с формами сборных США, Великобритании, Австралии, Нидерландов, Италии.
Самый популярный американский журнал назвал парадную украинский форму новаторской и в то же время удобной и практичной.
К разработке экипировки нашей Олимпийской сборной присоединились и сами спортсмены, вместе с Комиссией атлетов Национального олимпийского комитета.
Олимпийская форма была изготовлена из легких, прозрачных тканей, с учетом климатических условий Токио. Цветовая гамма, используемая в коллекции, умело сочетает традиционные сине-желтые цвета с нежной палитрой, символизирующей надежду и веру.
Как сообщалось, 25 августа, на Паралимпиаде в Токио 17-летняя пловчиха Анна Гонтарь из Николаева взяла «бронзу» на 50-метровке.
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Форма сборной Украины на Олимпиаде в Токио признана одной из самых стильных по версии американского издания «PEOPLE».
СМИ сделало подборку самых стильных образов, которые поразили во время парада на церемонии открытия недавно завершенных Олимпийских игр в Токио с участием 206 команд-участниц.
Как пишет Укринформ, украинская форма изготовлена в сотрудничестве Национального олимпийского комитета с партнером, всемирно брендом «PEAK», имеющим более 25-летний опыт в индустрии спорта, получила награду влиятельного издания вместе с формами сборных США, Великобритании, Австралии, Нидерландов, Италии.
Самый популярный американский журнал назвал парадную украинский форму новаторской и в то же время удобной и практичной.
К разработке экипировки нашей Олимпийской сборной присоединились и сами спортсмены, вместе с Комиссией атлетов Национального олимпийского комитета.
Олимпийская форма была изготовлена из легких, прозрачных тканей, с учетом климатических условий Токио. Цветовая гамма, используемая в коллекции, умело сочетает традиционные сине-желтые цвета с нежной палитрой, символизирующей надежду и веру.
Как сообщалось, 25 августа, на Паралимпиаде в Токио 17-летняя пловчиха Анна Гонтарь из Николаева взяла «бронзу» на 50-метровке.